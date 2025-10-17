AK Parti, yeniden yapılanma süreci kapsamında Adıyaman teşkilatında değişikliğe gidildi. AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevinden yaklaşık bir ay önce istifa eden Faruk Bülent Kablan yerine Ekrem Gürcan Çadır atandı.

Atamaya ilişkin AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adıyaman İl Başkanlığına Sayın Ekrem Gürcan Çadır atanmıştır.

Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Faruk Bülent Kablan’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.