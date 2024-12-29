AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek oldu

AK Parti, Arnavutköy’de 6. Olağan Kongresi’ni tamamlandı. Kongreye AK Parti İstanbul milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda partili katıldı.

KONGREDE BEĞENİ TOPLAYAN MESCİD-İ AKSA PANKARTI

Arnavutköy Kapalı Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kongrede, gençlik kolları tarafından açılan "Bir gece ansızın gelebiliriz" yazılı Mescid-i Aksa pankartı büyük beğeni topladı.

SALİM GÖKHAN GÜREK, AK PARTİ ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ

Kongrede yapılan seçimle Salim Gökhan Gürek, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı olarak seçildi. Yeni başkan, partililere hitaben yaptığı konuşmasında teşkilatın enerjisinden ve gençlik kollarının yenilikçi fikirlerinden güç alarak, Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

BAŞKAN CANDAROĞLU: "BÜYÜK TÜRKİYE HAYALİYLE YOLA ÇIKTIK"

Kongrede konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Partili olmanın sadece bir siyasi aidiyet değil, büyük bir adanmışlık ve kararlılıkla çalışmak anlamına geldiğini söyledi. "Biz güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle yola çıktık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hedeflerimize ulaşmak için yılmadan çalışıyoruz" dedi.

ABİDULLAH ÖZDEMİR: "BİRLİK VE BERABERLİĞİ TESİS EDECEĞİZ"

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, "Bir kardeşiniz olarak her daim yanınızda olmaya devam edeceğim. Kendi ailemiz içerisinde birlik ve beraberliği en iyi şekilde tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÜREK: "TÜRKİYE YÜZYILI'NA BÜYÜK BİR HEVESLE YÜRÜYECEĞİZ"

Yeni seçilen AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek, yaptığı konuşmada, "İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacağız" diyerek, teşkilatına olan inancını ve kararlılığını dile getirdi. Gürek, geçmişteki büyükleri rahmetle anarak, onların emanet ettiği değerlere sahip çıkacaklarını ve davalarını büyütmek için büyük bir hevesle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Gelecek hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Gürek, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.