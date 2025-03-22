AK Parti binasına yürümek isteyen öğrencilere polisten sert müdahale

Kaynak: ANKA
AK Parti binasına yürümek isteyen öğrencilere polisten sert müdahale

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrenciler, İzmir'de de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Bornova’dan AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere polis, TOMA'lardan tazyikli su sıktı, biber gazı ve "plastik gaz kapsülleri" olduğu belirtilen cisimlerle müdahale etti.

İzmir Valiliği’nin 5 günlük eylem, gösteri yasağına rağmen kentte eğitim gören üniversite öğrencileri Bornova ilçesindeki Büyükpark’ta toplanarak “Hükümet istifa”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “İsyan devrim özgürlük”, “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Küçükpark’a ardından Bayraklı AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na yürüdü.

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Öğrenciler, İl Başkanlığı’nın bulunduğu Manas Bulvarı’nda polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Polis barikatını aşmak isteyen öğrencilere polis, "plastik gaz kapsülleri", TOMA'lardan tazyikli su ve biber gazı ile müdahale bulundu.

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Uzun süre polisin sert müdahalesine maruz kalan öğrenciler, yarın tekrar bir araya gelmek üzere dağıldılar.

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