﻿Ak Parti eksantrik partilere yanaşırken

Yanlış anlamaya meydan vermemek için, başta "eksantrik" kelimesini açıklamam gerek. Sanayide de tıpta da "eksantrik" var. Günlük konuşmada eksantrik "Başkalarına benzemeyen, ayrıksı." demek. Ben de bu manada kullandım!

Ak Parti, biliyorsunuz, bir oy bir oydur diyerek, eksantrik partilerin kapısını çaldı. Biri Yeniden Refah Partisi, Diğeri HÜDA PAR. Yeniden Refah ittifakı reddetti. HÜDA PAR'cılar birlikte yol alacaklar.

Yeniden Refahçılar, kendilerini asıl "Millî Görüşçü" görüyorlar. HÜDA PAR'cılar, geçmişte terör estiren yerli Hizbullah'ın kanunlara uydurulmuş yapısı. HÜDA PAR'ı şimdilik kenara koyuyorum.

Yeniden Refah Partisi'nin akla uygun mu desem, akla ziyan mı desem fırsat ayağına gelmişken öyle iş birliği şartı koşmuş ki, oku oku bitmiyor. Tam 30 madde. Bu maddelerin içinde biri var ki, kendilerini "İslâmcı" gören bu partililer, bu maddenin kaldırılmasını istiyorlar. Bu kaldırılma şartını nasıl "İslâm"la bağdaştırıyorlar, bilemiyorum.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın oğlu. "Babasının malı" Saadet Partisi'nin genel başkanlığını kendisi için hak görüyordu. Ama Necmettin Erbakan'la birlikte "Millî Görüş" çizgisinde yürüyenler, bunu kabul etmediler; oğul Fatih'i dışladılar. O da baktı Saadet Partisi kendisine verilmiyor, ayrı parti kurdu. Adını da Yeniden Refah Partisi koydular. Necmettin Erbakan Refah Partisi'nin başındayken koalisyon hükûmetinde başbakandı. 28 Şubat Örtülü Darbesi özellikle N. Erbakan'a karşı yapılmıştı. Fatih Erbakan'ın, "Yeniden Refah" demesinin bir sebebi de babasını öne çıkarmak olsa gerek. 28 Şubat mağduriyeti de böylece hatırlatılmış oluyor.

Fatih Erbakan şaşırtıcı bir "politikacı". Salgın döneminde aşıya karşıydı. Onun fikir üretme potansiyelini anlayabilir miyiz bilmiyorum:

"Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı beş gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir."

Yeniden Refah Partisi'nin oyu kamuoyu yoklamalarında yüzde 1 ilâ 2 arasında oynuyor.

Fatih Erbakan, Saadet Partililerin olduğu yerden ne kadar uzak durursa kendisi o kadar mutlu ve mesrur hissettiği için, Saray'a göz kırptı. Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Fatih Erbakan'ın kapısını çaldı, ittifaka buyur etti.

Fatih fırsatı kaçırır mı? Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti'ye destek için 30 maddelik şart sıraladı. Bu şartların içinde en çok tartışılanı kadın haklarına dair 6284 sayılı kanun.

Fatih, bu kanunun iptalini istedi. Daha önce yine kadın haklarına dair olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını o da istemişti. Ak Parti iktidarında 2011'de İstanbul'da imzalandığı için "İstanbul Sözleşmesi" adıyla anılan sözleşme 2021'de iptal edildi. Tartışmaları hâlâ sürüyor.

Sözleşme iptal edilse dahi kadın hakları için 48 maddeli, 6284 sayılı kanun var. Hemen bütün ayrıntılar veriliyor.

Kanunun özü şu: Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile fertlerinin korunmasını ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesine dair alınacak tedbirleri düzenliyor.

"Şiddet" derken fizikî, cinsî, psikolojik baskı, ekonomik açıdan zarar görme vb. hareketler...

Bu kanunla sağlanan haklara bakalım:

1)Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

2)Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

3)Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

4)Şiddet uygulayanın, silahları kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.

Bunlar madem "İslâmcı", bu maddelerde İslâma aykırı ne gördüler de bu kanun iptal edilsin dediler?