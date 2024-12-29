AK Parti erken seçim için ilk kez tarih verdi. Canlı yayında açıkladı

AKP'li Mustafa Elitaş, 'öne alınmış seçim' olabileceğini belirtip sandık için net tarih verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş

"ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR"

TV1'e konuk olan AK Partili Mustafa Elitaş, erken seçime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şu bir gerçek. 14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs'ta bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

"CUMHURBAŞKANI YENİDEN ADAY OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Elitaş şunları söyledi:

Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir.

"NET TARİH VERDİ"

olası seçim tarihiyle ilgili de konuşan Elitaş, "Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır." ifadelerini kullandı.