Adındaki Türkiye hiç yakışmıyor.

Açıkladığı enflasyon rakamları Türkiye’yi değil AKP iktidarını temsil ediyor.

Bu nedenle adındaki Türkiye kelimesini ve TÜ kısaltmasını çıkartmak şart oldu.

AK Parti İstatistik Kurumu (AKPİK) adı çok gerçekçi olur.

AKPİK’e göre Temmuz ayı enflasyon rakamları şöyle:

Aylık yüzde 3,23 artış.

Yıllık yüzde 61,78 artış.

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG ise Temmuz ayı enflasyon rakamlarını şöyle açıkladı:

Aylık yüzde 5,91 artış.

Yıllık yüzde 100,88 artış.

İstanbul Ticaret Odası da (İTO) Temmuz ayı enflasyonunu şöyle açıkladı:

Aylık yüzde 4,21 artış.

Yıllık yüzde 72,80 artış.

AKPİK her ay enflasyon rakamlarını açıkladığında aklıma Hayali küçük Ali gelir.

Karagöz sanatının tanınmasında büyük katkısı olan Hayali Küçük Ali yaşasaydı Karagöz- Hacivat sunumlarında AKPİK’i anlatsaydı izleyicilerine gülme krizi yaşatırdı.

Gülerdik tabi ağlanacak halimize.

Emekliye ve emekçiye AKPİK zammı verirken hiç mi vicdanları sızlamıyor?

Dünyada enflasyon rakamlarını bilimsel değil siyasal olarak açıklayan tek ülke Türkiye.

Karadeniz gazı masalı bitti. Faturalardaki bedelsiz 25 metreküp gaz uçtu gitti.

Recep Tayyip Erdoğan’a kananlar verdiler yetkiyi gördüler etkiyi:

1 Temmuz’da elektriğe yüzde 38 zammı çaktı.

1 Ağustos’ta doğalgaza yüzde 38 zammı çaktı.

Çay, şeker, un, süt, peynir, et zamları da milleti canından bezdirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel diyor ki;

“Geçim yoksa seçim…”

Var mı geçim? Yok…

Var mı seçim? Yok…

AKP iktidarı 2028’e kadar milletin anasını ağlatacak demektir.

Amerika Merkez Bankası, “Kara Pazartesi” için dün olağanüstü toplandı.

Türkiye’deki tablo ise yıllardır şöyle;

Kara Pazartesi

Kara Salı

Kara Çarşamba

Kara Perşembe

Kara Cuma

Kara Cumartesi

Kara Pazar…

Adalet de yok, Kalkınma da yok o halde sonuç;