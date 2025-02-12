AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’dan Bilecik Belediyesi ile ilgili şok iddia

Bilecik/ Serhat Kaya

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir süredir Bilecik kamuoyunda da konuşulan bir iddiayı gündeme taşıdı.

Yılmaz, Bilecik Belediyesi iştiraki Kayı A.Ş. çalışanlarının zorla CHP üyesi yapıldığını iddia etti.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik’te her işin bittiğini bu nedenle CHP’li Bilecik Belediyesinin Cumhurbaşkanı adayı belirleme derdine düştüğünü söylerken Mansur Yavaş ile ilgili de konuştu. Yılmaz Mansur Yavaş için, “Mansur Yavaş ön seçime katılmamakta haklıymış. Biz yarıştan mı kaçıyor? acaba diye düşünürken, meğer Ekrem'in işgüzarlıklarından kaçıyormuş” dedi.

Servet Yılmaz yaptığı açıklamada, “Duyduklarımız inşallah doğru değildir. Güya chp kameralar önünde şov yapıyor, demokrasi örneği veriyor ama arka planda dönenlere bir bakın. Ön seçimle belirleyecekleri cumhurbaşkanı adaylarını belediye personellerine belirletecekler ki belediye binasında belediye çalışanlarını zorla chp üyesi yapıyorlarmış. Mansur Yavaş ön seçime katılmamakta haklıymış. Biz yarıştan mı kaçıyor acaba diye düşünürken, meğer Ekrem’ in iş güzarlıklarından kaçıyormuş. Bizim belediyemizde şehirde ki her iş bitmişte bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi kalmış gibi belediye personellerini partiye üye yapma Ekrem’ lerine oy toplama derdine düşmüşler.” ifadelerine yer verdi.