AK Parti Pamukkale'de yeni yönetim belirlendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede yeniden başkanlığa seçilen Osman Özpek, yönetimiyle birlikte tebrik edildi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partinin geleceği hakkında umut dolu ifadeler kullandı ve 'Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti' dedi.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İl Koordinatörü Aydın Milletvekili Ömer Özmen, milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz gibi önemli isimler de katıldı. Güngör, Pamukkale ilçesindeki bu kongrenin, AK Parti Denizli İl Teşkilatı'nın ilçe kongreleri takvimindeki son halkayı oluşturduğunu belirtti. 19 ilçede gerçekleştirilen kongrelerle birlikte partinin iç yapısının güçlendiğini vurguladı.

Yücel Güngör, 2028 ve 2029 hedeflerine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, yeni yönetimin başarılı olacağına inandığını ifade etti. Parti içinde birlik ve beraberliğin önemine değinen Güngör, 'Durmak yok, yola devam' diyerek, yeni dönemdeki hedeflere ulaşma kararlılığını ortaya koydu.