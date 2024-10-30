AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alındı. Öte yandan Özer'in, evinde, aracında ve belediye binasında arama yapıldı.

Şafak operasyonuyla sabah gözaltına alınan Özer, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye Başkanı Özer’n İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, dosya hakkında bilgi sahibi olmadan değerlendirmeler yapıldığını kaydederek, soruşturmanın neticesini beklenmesi gerektiğini söyledi. CHP’den söz konusu gözaltı ile ilgili art arda açıklama gelirken AK Parti’den bazı isimlerde gözaltına tepki gösterdi.ü

HÜSEYİN ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

Eski Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu’nun ardından bir tepki de Eski AKP Kültür ve Milli Eğitim Bakanı ve milletvekili Hüseyin Çelik’ten geldi. Hüseyin Çelik sosyal medya hesabı X’ten Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hüseyin Çelik Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in saygın bir bilim adamı ve onlarca kitabı olan bir aydın olduğunu söyledi. Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum.10 yıllık bir takipten söz ediliyor. Bu arkadaş, Belediye Başkanı olmadan Rektör’dü. Rektörken görüşmek suç değil mi? Niçin şimdi?”