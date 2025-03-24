AK Partili Akbaşoğlu, Özgür Özel'e seslendi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "AK Parti olarak bu yargılama süreçlerinin hiçbir tarafında doğrudan veya dolaylı bir dahlimiz söz konusu değildir. Ey Özgür Özel, bütün bu soruşturmaların meczup CHP'liler tarafından başlatıldığını sen itiraf etmiyor musun? Hakikatin ortaya çıkmasını niçin istemiyorsun? Bu yolsuzluklar genel merkeze de mi yansıyor?" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın CHP üyesi kişilerin savcılığa sunduğu bilgi, belge ve itiraflarla başladığını ileri sürdü. Akbaşoğlu, "Herkesin bildiği, başta Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve bütün CHP yönetiminin bildiği bir gerçek var. CHP kurultayı ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, terörle irtibat ve iltisakla ilgili bütün şikayetlerin kaynağı bizzat yine CHP'dir, CHP'lilerdir ve CHP'nin belediye başkanlarıdır, meclis üyeleridir, belediyede çeşitli görevlerde bulunan ve CHP'li belediyelerle çalışan iş insanlarıdır. Bu konuda bütün bu gerçekleri aslında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de itiraf etmektedir. Polislerimize asitler atılıyor, baltalarla saldırılıyor. Yargı tabii ki görevini yapacak, polisler tabii ki görevini yapacak" diye konuştu.

'HAKİKATİN ORTAYA ÇIKMASINI NİÇİN İSTEMİYORSUN'

Akbaşoğlu, kamu düzeninin sağlanması için yapılacak çalışmaların devam edeceğini ve herkesin hukuka riayet etmesi gerektiğini vurguladı. Akbaşoğlu, "AK Parti olarak bu yargılama süreçlerinin hiçbir tarafında doğrudan veya dolaylı bir dahlimiz söz konusu değildir. Ey Özgür Özel, bütün bu soruşturmaların meczup CHP'liler tarafından başlatıldığını sen itiraf etmiyor musun? Hakikatin ortaya çıkmasını niçin istemiyorsun? Bu yolsuzluklar genel merkeze de mi yansıyor? Bütün MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı'nın raporları, tanıkların ortaya koymuş olduğu beyanlar, deliller, HTS kayıtları, usulüne uygun bir şekilde yapılan takipler, incelemeler ortaya konan deliller Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk dosyalarından birincisini, milletin ve yargının huzuruna getirmiştir. Dolayısıyla bu konuda bırakın yargı görevini yapsın, bu soruşturma selametle neticelensin. Siz ne yaparsanız yapın, sokak çağrısı da yapsanız, sokakları kan gölüne çevirme iradesiyle yeni gezi olayları da tertip etseniz, yargı delile, hukuka uygun bir şekilde hırsızlığa, yolsuzluğa, arsızlığa bulaşan kim varsa onun yakasından tutacak ve gerekli cezayı verecektir. Masum olan, suça karışmamış olanlar kesinlikle beraat edecektir" dedi.

'DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNAN CHP YÖNETİMİDİR'

Akbaşoğlu, yargı kararlarına saygı göstermek gerektiğini belirterek, "Bunlarla ilgili tabii ki eleştiriler yapılabilir, değerlendirmeler yapılabilir. Bunun siyasi boyutu ayrı, yargı boyutu ayrı bir şekilde mecrasında, birbirine karıştırmadan, yargının işleyişini siyasallaştırarak bir darbe girişiminde bulunmadan yapmak gerekir. Bu darbe girişiminde bulunanlar CHP yönetimidir. Yargının vazifesini yapmayı engellemeye dönük sokak çağrıları tam da aslında bunu ifade etmektedir. Ve kendi yaptığını psikolojideki yansıtma kavramına uygun bir şekilde AK Parti'ye, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza yöneltmek apaçık hadsizliktir, çarpıklıktır ve gerçek dışıdır" diye konuştu.