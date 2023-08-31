Akacak kan damarda durmaz atasözü ne anlama geliyor?

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı nedir? Akacak kan damarda durmaz sözüyle ne anlatılmak istenir?

Akacak kan damarda durmaz atasözü ne anlama geliyor?

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı: Her türlü tehlikeyi önleyebilecek durumda değiliz; kimi tehlikeli durumlar bize zarar verir.

Herhangi bir zarara uğramak birçok kez kaderimizde olan bir durumdur Bu durum ne yapılırsa yapılsın kaçınılmazdır. Akacak Kan Damarda Durmaz atasözü de aslında bu anlamı içermektedir. Kısaca herhangi bir zarar karşısında bunun kaçınılmaz olduğunu anlatarak avundurmak için kullanılan bir söz olmaktadır.

Örnek cümle: Annem arkadaşımın başına gelenlerden dolayı akacak kan damarda durmaz dedi.

İlgili Haberler
Ah yerde kalmaz atasözünün anlamı nedir?
Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar atasözünün anlamı nedir?
Ağlatan gülmez atasözü ne anlama geliyor?
Ağlamayan çocuğa meme vermezler atasözü ne anlama geliyor?
Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Koca ilçe hastanelik oldu. Salgın hastalık alarmı Sağlık
Koca ilçe hastanelik oldu. Salgın hastalık alarmı
Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti Spor
Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti
Çin’in haritası kriz çıkardı: Ülkeler birbirine girdi Dünya
Çin’in haritası kriz çıkardı: Ülkeler birbirine girdi
Güldür Güldür Mesut dünya evine girdi. Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı Kültür Sanat
Güldür Güldür Mesut dünya evine girdi. Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacak Ekonomi
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacak
İmamoğlu’nun CHP'den ne isteyeceği belli oldu. Flaş iddia gündeme bomba gibi düştü Siyaset
İmamoğlu’nun CHP'den ne isteyeceği belli oldu. Flaş iddia gündeme bomba gibi düştü
Mehmet Ali Yılmaz’ın ablası vefat etti Spor
Mehmet Ali Yılmaz’ın ablası vefat etti