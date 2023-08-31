Akacak kan damarda durmaz atasözü ne anlama geliyor?

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı: Her türlü tehlikeyi önleyebilecek durumda değiliz; kimi tehlikeli durumlar bize zarar verir.

Herhangi bir zarara uğramak birçok kez kaderimizde olan bir durumdur Bu durum ne yapılırsa yapılsın kaçınılmazdır. Akacak Kan Damarda Durmaz atasözü de aslında bu anlamı içermektedir. Kısaca herhangi bir zarar karşısında bunun kaçınılmaz olduğunu anlatarak avundurmak için kullanılan bir söz olmaktadır.

Örnek cümle: Annem arkadaşımın başına gelenlerden dolayı akacak kan damarda durmaz dedi.