Akademi dünyasının acı kaybı: Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Akademi dünyasını acı kaybı...Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Keyman, hayatını kaybetti.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Fuat Keyman uluslararası ilişkiler bölümünde ders veriyordu. Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türk akademisyenleri arasında saygin bir yeri olan Keyman, uluslararası alanda da taninan bir isimdi. Keyman, uluslararası ilişkiler, küreselleşme, demokrasi, modernleşme ve Türkiye’nin dış politikası üzerine analizler yapıyordu.

Yaşamı boyunca pek çok öğrenci yetiştiren ve uluslararası düzeyde konferanslara katılan Prof. Dr. Keyman’ın vefatı, akademi dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

PROF. DR. FUAT KEYMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Fuat Keyman, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye’nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak tanınıyordu. Keyman, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Keyman, 2002 yılına kadar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. Ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı. Fuat Keyman, son olarak Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu ve uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.