Akademisyen yazar Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir anket sebebiyle pazar akşamı evinden gözaltına alınmıştı.

Avukat Hasan Sınar sosyal medya hesabından,13 Ekim Pazartesi günü adliyeye sevk edilen Gülsunar'ın tutuklandığını açıklamıştı.

"TUTUKLU EMRAH GÜLSUNAR YETERLİ YATAK OLMADIĞINDAN YERDE YATMAK ZORUNDA"

Metris Cezaevi'ne gönderilen Emrah Gülsunar'ın kaldığı koğuşta yeterli yatak olmaması nedeniyle yerde yatmak zorunda bırakıldığının altı çizildi.

Gülsunar'ı cezaevinde ziyaret ettiğini ifade eden avukat Mehmet Can Seyhan, "Şu aşamada derhal kendisinin uygun bir yere nakli sağlanmalı" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından şunları söyledi,

"Metris Cezaevinde Siyaset Bilimci Akademisyen Emrah Gülsunar ile görüştüm. Kendisini hükümlü ve tutukluların birlikte kaldığı kalabalık bir koğuşa koymuşlar ve yeterli yatak olmadığından yerde yatmak zorunda. Şu aşamada derhal kendisinin uygun bir yere nakli sağlanmalı."

EMRAH GÜLSUNAR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Emrah Gülsunar'ın söz konusu olay ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Gülsunar ifadesinde şunlara yer verdi:

NE OLMUŞTU?

Gülsunar'ın sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?" sorusunu sorduğu anket bazı grupların tepkisini çekmişti.

Gülsunar, bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela için paylaştığını ifade etmişti.

Emrah Gülsunar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekildeydi:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."