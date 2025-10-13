Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alınan Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı.

Avukat Hasan Sınar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Gülsunar'ın tutuklandığını duyurdu.

Sınar, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Değerli dostum ve müvekkilim @emrahgulsunar

az önce TUTUKLANDI… Tutuklanma gerekçesi tivit bu…"

NE OLMUŞTU?

Gülsunar'ın sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?" sorusunu sorduğu anket bazı grupların tepkisini çekmişti. Gülsunar, bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela için paylaştığını belirtmişti.

Gülsunar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."