İş insanı Polat Aykaç iddiaya göre, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile tartıştı. Olayda silahlar patladı. Peki, akademisyen Güven Çaprak öldürüldü mü, kim öldürdü? Güven Çaprak kimdir?

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş insanı Polat Aykaç iddiaya göre, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederken Aykaç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AKADEMİSYEN GÜVEN ÇAPRAK KİMDİR?

2003 yılında kendi nakliye firmasını kurdu. 2009 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. 2014 yılından beri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı. 2019 yılında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm başkanı oldu.