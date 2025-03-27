Akademisyen Levent Dölek tutuklandı! Boykot kararı almıştı...

Akademisyen Levent Dölek, üniversitelerin boykot kararı sonrası gözaltına alınmıştı. Dölek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Eğitim Sen, üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot eylemlerine destek veren akademisyen Levent Dölek dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Dölek ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Dölek, çıkarıldığı mahkeme tarafınca tutuklandı.

ARKADAŞIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN!

Eğitim Sen ise gözaltında bir açıklama yaparak şunları ifade etmişti:

"Sendikamızın aldığı karar doğrultusunda öğrencilerimizle dayanışmak için bir günlük iş bırakma kararı sonrası İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcimiz Levent Dölek şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Sendikal faaliyet suç değildir. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!"