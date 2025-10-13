Akademisyen ve yazar Dr. Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı. Gülsunar, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

ANKET TARTIŞMASI

Gülsunar'ın sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?" sorusunu sorduğu anket bazı grupların tepkisini çekmişti. Gülsunar, bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela için paylaştığını belirtmişti.

Gülsunar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

NE OLMUŞTU?

Akademisyen ve Yazar Emrah Gülsunar, geçtiğimiz ay CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasına tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.