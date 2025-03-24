Akademisyenler greve çıkıyor. "Hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sonrasında üniversite öğrencilerinin ünivesitelerde boykot başlatırken ilk destek Eğitim Sen’den geldi.

Eğitim-Sen Merkezi Yürütme Kurulu'nun duyurduğu kararda şunlar söylendi:

Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor! Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı. Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak “İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite!” talebiyle 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz!