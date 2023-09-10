Akalazya hastalığı nedir?

Editör: Naim Arıoğlu

Akalazya yemek borusunun fonksiyonunu etkileyen bir yutma bozukluğudur. Yemek borusu, boğazınızın arka kısmını midenize bağlayan tüp şeklinde bir yapıdır. Tükettiğiniz yiyecek ve içecekler siz onları yuttuğunuzda bu yapıdan aşağıya doğru iner. Akalazya varlığında, yemek borusunun kasları yiyecek veya sıvıyı midenize doğru itmeyi başaramaz. Hastalık varlığında yemek borunuzun alt ucundaki alt yemek borusu sfinkteri adı verilen kapakçıkta da sorun vardır. Kapaktaki kas halkası, yemek borusundan mideye yiyecek ve sıvının kolayca geçmesine izin verecek kadar gevşemez.

Akalazya genellikle yavaş yavaş gelişir. Zaman içinde hasta kişilerde yiyecek ve içecekleri yutmak zorlaşır. Akalazyanın tedavisi yoktur. Ancak akalazya belirtileri tedavi ile kontrol altına alınabilir.

AKALAZYA (YUTMA GÜÇLÜĞÜ) NEDEN OLUR?

Akalazya çoğu zaman, yemek borusundaki yutma kaslarını kontrol eden sinir hücrelerinin kaybından kaynaklanır. Bu sinir hücrelerinin neden kaybolduğu henüz keşfedilmemiştir. Nadir durumlarda, akalazya bir tümörden de kaynaklanabilir.

AKALAZYA İÇİN KİMLER YÜKSEK RİSK ALTINDADIR?

Akalazya her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak en sık 30 ila 60 yaşları arasında görülür. Erkekler ve kadınlar akalazya gelişimi açısından eşit derecede risk altındadır. Akalazya oluşumuna neden olan sebep hala keşfedilmemiştir. Ancak riski arttıran faktörler şunları içerebilir:

Bir parazitin neden olduğu bir enfeksiyon olan chagas hastalığı. Parazit, bir böceğin ısırması yoluyla insanlara bulaşır. Chagas hastalığı esas olarak Meksika ve Orta ve Güney Amerika'nın yoksul kırsal bölgelerinde bulunur.

Genetik Problemler

Bağışıklık sisteminin özöfagustaki sinir hücrelerine saldırmasına neden olacek bir problem

Herpes simpleks virüsü veya diğer viral enfeksiyonlar

AKALAZYA BELİRTİLERİ

Semptomlar her insanda farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Akalazya belirtileri yemek borusu genişleyip zayıfladıkça zamanla ilerler. Akalazya belirtileri şunları içerebilir:

Geğirme

Hıçkırık

Kilo kaybı

Yiyecekleri yutma güçlüğü (disfaji)

Boğazınıza geri kaçan yiyecek veya sıvı

Gece öksürme veya boğulma sebebiyle uyanma

Göğüste ağrılı yanma hissi

Göğüs ağrısı veya basınç hissi

Akalazya semptomları diğer sağlık problemlerinin belirtileri ile benzerlik gösterebilir. Kesin tanı için her zaman doktora görünmek gerekmektedir.

AKALAZYA TANISI

Doktorunuz belirtilerinizi soracak ve sağlık geçmişiniz hakkında sizden bilgi alacaktır. Bundan sonra doktorunuz fiziksel bir muayene gerçekleştirecek ve gerekli gördüğü testleri isteyecektir. Aşağıdakiler gibi testleriniz tanı için istenilebilir:

Endoskopi. Yemek borunuza ve alt yemek borusu sfinkterine bakmak için ağzınızdan esnek ışıklı bir tüpün geçirilmesi

Özofogram. Özofogram, baryum adı verilen kalın bir kontrast maddeyi yutarken yemek borunuzun fotoğraflarını çeken bir röntgen türüdür. Radyolog bu testte akalazya belirtileri arar. Bunlar yemek borusunun genişlemesini, yemek borusunda boşaltma problemleri gibi belirtilerdir.

Manometri. Basıncı ölçen ince bir tüp, burnunuzdan yemek borunuzun içine doğru geçirilir. Su yudumları yutarken basınç ölçümleri alınır. Bu test yemek borunuzdaki kasların zayıf olup olmadığını ve ne kadar iyi fonksiyon gösterdiğini belli eder. Bu test akalazya tanısını doğrular.

AKALAZYA NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

Akalazyanın bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak tedaviler belirtileri azaltabilir. Tüm tedavilerin riskleri, faydaları ve olası yan etkileri hakkında doktorunuzla konuşun. Akalazya tedavileri:

Belirtileri hafifletebilir

Yemek borunuzun daha kolay boşalması için özofagal sfinkteri açabilir

Komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir

Ayrıca tedavilerin tekrarlanmasına ihtiyacınız olabilir. Akalazya tedavi yöntemleri aşağıdakileri içerebilir.

Akalazya tedavisinde pnömatik dilasyon

Bu anestezi altında yapılan bir ayakta tedavi prosedürüdür. Doktorunuz bir endoskop aracılığıyla yemek borunuzu inceler. Sağlayıcınız özofagal sfinkterden küçük bir balon geçirir. Balon daha sonra şişirilir. Rahatlamak için 1'den fazla tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Akalazya Tedavisinde Botox

Botulinum toksini kasları felç edebilen bir ilaçtır. Özofagal sfinkteri kontrol eden kaslara enjekte edilebilir. Bu, valf açıklığını gevşetmeye yardımcı olur. Bu işlem endoskopi sırasında yapılır. Bir IV (intravenöz hat) yoluyla sedasyon ile uykuda veya kısmen uykuda olabilirsiniz. Yararları genellikle 3 ila 12 ay içinde kaybolur. Bu nedenle prosedürün tekrarlanması gerekir.

Akalazya Tedavisinde Ameliyat

Özofagal sfinkteri açmak için ameliyat yapılabilir. Buna miyotomi denir. Miyotomi sırasında özofagal sfinkter kasları kesilir. Bu prosedür, laparoskopi adı verilen minimal invaziv bir yaklaşım kullanılarak yapılabilir. Birkaç küçük kesik yapılır. Laparoskop adı verilen ince, ışıklı bir tüp kullanılır. Bu yaklaşım, doktorunuzun vücudunuzun içini görmesine ve küçük kesikler üzerinden çalışmasına olanak tanır. Aynı zamanda cerrahınız, işlemden sonra asit reflü (gastroözofageal reflü hastalığı, GÖRH) riskini en aza indirmeye yardımcı olmak için fundoplikasyon adı verilen bir işlem yapabilir. Bu, midenin en üst kısmı yemek borusunun alt kısmına sarılarak yapılır. Bu tip cerrahi genellikle akalazya semptomlarından uzun süreli rahatlama sağlar.

Akalazya Tedavisinde Peroral endoskopik miyotomi (POEM)

Doktorunuz ağzınızdan yemek borunuzun altına bir endoskop yerleştirir. Yemek borusunun iç astarında bir kesi yapılır. Endoskop daha sonra yemek borusunun katmanları arasından kasa girer. Yemek borusunun alt kısmında, özofagal sfinkter ve midenin üst kısmındaki kas tabakasının bir kısmı çıkarılır. Bu, özofagal sfinkterden gelen sıkılığı azaltır. Yemek borusundan mideye yiyecek ve sıvıların daha kolay geçmesini sağlar. POEM daha az invaziv olarak kabul edilir ve iyileşme hızlıdır. Ancak sık sık asit reflüsü ile sonuçlanır ve büyük olasılıkla işlemden sonra GÖRH tedavisine ihtiyacınız olacaktır.

Akalazya Tedavisinde İlaç Kullanımı

Akalazya tedavisinde sıklıkla kalsiyum kanal blokerleri ve uzun etkili nitratlar kullanılır. Bu ilaçlar, ameliyat bir seçenek değilse veya botulinum toksin enjeksiyonu yaptıktan sonra semptomlarınız devam ederse iyi bir seçenektir.

Akalazya Tedavi Edilmezse?

Tedavi, aşağıdakiler gibi uzun vadeli komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir:

Aspirasyon pnömonisi. Bu, yemek borunuzdaki yiyecek veya sıvılar boğazınıza geri döndüğünde ve onları ciğerlerinize soluduğunuzda ortaya çıkar.

Özofagus perforasyonu. Özofagus perforasyonu özofagusta bir deliğin varlığı anlamına gelmektedir. Yemek borunuzun duvarları zayıflar ve şişerse olabilir. Tedavi sırasında da oluşabilir. Özofagus perforasyonu hayatı tehdit eden bir enfeksiyona neden olabilir.

Yemek borusu kanseri. Akalazya hastaları bu kanser türü için daha yüksek risk altındadır.

Akalazya ile yaşamak

Akalazya kronik bir durumdur. Ancak bir tedavi planı oluşturmak için doktorunuzla birlikte çalışarak hastalığın belirtilerini kontrol altında tutabilirsiniz. Doktorunuzun, semptomlarınız azaldıktan sonra bile sizi yılda 1 veya 2 kez görmesi gerekecektir. Tekrar endoskopi ve özofogram prosedürlerine ihtiyacınız olabilir.

Disfaji, yutma problemi belirtileriniz varsa:

Sigara içmeyi bırakın

Mide ekşimesi yapan yiyecekler veya içecekler tüketmeyin

Yemek yerken bol sıvı tüketin. Yemeğinizi iyi çiğneyin.

Daha küçük öğünleri daha sık tüketin

Gece geç saatlerde fazla yemek tüketmeyin

Semptomlarınız gece vakti daha yoğunsa uyurken başınızı yüksekte tutacak yastıklar kullanın

Doktorunuzu ne zaman aramalısınız?

İlaçlarınız veya tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz hemen hastanenizi arayın:

Kötüleşen yutma problemi

Kötüleşen regürjitasyon

Geceleri öksürerek veya boğularak uyanma

Titreme veya ateş gibi enfeksiyon belirtileri

Göğüs ağrısı veya nefes almada zorluk