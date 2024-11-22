Akaryakıt alımlarında yeni dönem başlıyor. KDV hariç 1810 TL'ye satılacak

Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı engellemek amacıyla 1 Ocak 2025’te başlayacak olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile büyük bir değişim kapıda. Bu yeni sistem, hem sürücüleri hem de şirketleri yakından ilgilendiriyor.

Ancak, birçok kişi 1 Ocak’tan itibaren tüm araçların taşıt tanıma birimi cihazı taktırmasının zorunlu olacağını düşünüyor. Oysa, bu sistem sadece şirket araçları ve sıfır kilometre araç alacakları kapsıyor.

Akaryakıt sektöründeki usulsüzlüklerin önüne geçmek için hayata geçirilen UTS, şu ana kadar petrol dağıtım şirketlerinin kendi uygulamaları üzerinden yürütülüyordu. Ancak, plaka bilgileri manuel olarak kaydedildiği için sahte fişler oluşturulabiliyor, bu da şirketlere haksız vergi avantajı sağlıyordu.

VERGİ KAÇIRMAK ZORLAŞACAK

1 Ocak 2025’ten itibaren şirketler, akaryakıt alımlarını gider gösterebilmek için taşıt tanıma cihazı taktırmak zorunda olacak. Eğer şirket bu cihazı taktırmazsa, akaryakıt alımları gider olarak kaydedilemeyecek.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, özellikle şirket araçlarını ilgilendiriyor. Bu uygulama ile, 1 Ocak 2025’ten itibaren şirketlerin satın aldıkları yakıtı gider olarak gösterebilmeleri için her araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazı taktırması gerekecek.

Ancak, sıfır kilometre araçlar için TTB cihazı zorunluluğu, 1 Temmuz 2025’ten itibaren başlayacak. Bu tarihe kadar alınan sıfır kilometre araçlarda cihaz zorunlu olmayacak.

8 MİLYON ARACI İLGİLENDİRİYOR

Sistemin ilk etapta yaklaşık 8 milyon şirket aracını etkilemesi bekleniyor. 1 Temmuz 2025’ten itibaren ise sıfır kilometre araç alacak herkes için bu cihaz zorunlu olacak. Uzmanlar, 2026 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1 milyon yeni aracın sisteme dahil olacağını belirtiyor.

TTB cihazları, araçların yakıt depo girişlerine takılacak. Bu işlem, Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar tarafından yapılacak. Türkiye genelinde 78 firma, 1000 noktada TTB montaj hizmeti sunmaya yetkilendirildi. Araç sahipleri, açıklanan internet adresi üzerinden başvuru yaparak, cihaz montajını gerçekleştirebilirler.

UTTS, akaryakıt alım ve satım işlemlerinde, taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak pompa ödeme kaydedici cihaza iletecek. Bu sayede her akaryakıt alımı kayıt altına alınacak ve olası vergi kayıplarının önüne geçilecek.

FİYATI 1810 TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sadece 2022 yılında 75 milyar lira değerinde usulsüz fiş ve faturaların tespit edildiğini ve bu durumun yıllık 15 milyar lira vergi kaybına neden olduğunu belirtmişti. UTTS, bu kayıpları önlemeyi hedefliyor.

2024 yılı için TTB cihazının birim fiyatı 1.810 TL + KDV olarak belirlendi. 2025 yılı fiyatları ise henüz açıklanmadı. UTTS, özellikle akaryakıt sektöründeki kayıtdışılığı önlemek ve vergi kayıplarını engellemek için büyük bir adım olarak görülüyor.