Akaryakıt çaldığı iddia edilen greyder operatörü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Akaryakıt çaldığı iddia edilen greyder operatörü yakalandı

Kütahya’da bir kamu kuruluşuna ait iş makinelerinden mazot çaldığı iddia edilen bir kişi düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheliye ait yerde yapılan aramada mazot dolu 3 bidon ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir kamu kurumuna ait iş makinelerinden mazot çalındığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında greyder operatörü olduğu öğrenilen O.Y.'nin, iş makinelerinden çaldığı akaryakıtı evinin bodrum katında depoladığı ve sattığı tespit edildi. O.Y. evine baskınla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 3'ü mazot dolu, 17'si boş olan toplam 20 bidon ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Osman Y., ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Akaryakıt çaldığı iddia edilen greyder operatörü yakalandı

Akaryakıt çaldığı iddia edilen greyder operatörü yakalandı

Akaryakıt çaldığı iddia edilen greyder operatörü yakalandı

Akaryakıt çaldığı iddia edilen greyder operatörü yakalandı

Akaryakıt çaldığı iddia edilen greyder operatörü yakalandı

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