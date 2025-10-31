Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırım açıklamasının ardından Rus petrol devleri arasında yer alan Lukoil’den uluslararası varlıklarını satışa çıkaracağını açıklamıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada; Lukoil'in Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki akaryakıt istasyonlarının İsviçre merkezli Gunvor Group'a satıldığı belirtildi.

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'de 600'den fazla akaryakıt istasyonu bulunan Akpet ve Lukoil'in denetimi İsviçre merkezli Gunvor Group'a geçecek. Anlaşma kapsamında şirketin Türkiye'de işlettiği 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu da el değiştirecek.



Söz konusu satış işlemi, ülkelerde yer alan denetleyici kurumlar tarafından gözden geçirilecek. Türkiye'deki istasyonların satış işlemleri ise Rekabet Kurumu'nun onay vermesiyle tamamlanacak.