Akaryakıt fiyatları değişti. İşte yeni tarife...

Petrol piyasaları, son iki aydır jeopolitik risklerin artması ve talebin azalması nedeniyle düşüş eğilimi gösterdi. OPEC+ ülkelerinin, arz endişelerine rağmen üretim kesintilerini 2025 yılında kademeli olarak sonlandırma kararı almasıyla Brent petrol fiyatları 80 doların altına düştü.

Dolar/TL kuru ve Brent petroldeki bu düşüşün etkisiyle, benzinin litre fiyatında 25 Mayıs’ta 1,37 TL’lik bir indirim yapıldı.

İstanbul Avrupa yakasında, indirim sonrası motorin 40,27 TL, benzin 41,39 TL ve LPG 21,37 TL’den satışa sunuldu.

MOTORİNE 12 KURUŞ ZAM GELDİ

Ancak, motorin fiyatlarına yapılan 12 kuruşluk zam, bugünden itibaren pompalara yansıtıldı.

Sektör kaynakları, LPG fiyatlarında da indirim beklendiğini belirtiyor. 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde LPG fiyatlarında 1 TL’lik bir indirim öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

4 Haziran Salı günü itibarıyla Türkiye’nin 17 ilinde güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Ankara: Benzin 42,39 TL, Motorin 41,29 TL, LPG 22,26 TL

İstanbul: Benzin 41,41 TL, Motorin 40,41 TL, LPG 22,25 TL

İzmir: Benzin 42,66 TL, Motorin 41,76 TL, LPG 22,19 TL

Antalya: Benzin 43,17 TL, Motorin 42,24 TL, LPG 22,51 TL

Batman: Benzin 43,38 TL, Motorin 42,37 TL, LPG 22,17 TL

Diyarbakır: Benzin 43,33 TL, Motorin 42,33 TL, LPG 21,75 TL

Edirne: Benzin 42,57 TL, Motorin 41,69 TL, LPG 21,90 TL

Hatay: Benzin 42,88 TL, Motorin 41,90 TL, LPG 21,63 TL

Kahramanmaraş: Benzin 43,03 TL, Motorin 42,05 TL, LPG 21,83 TL

Kars: Benzin 43,34 TL, Motorin 42,43 TL, LPG 21,21 TL

Kocaeli: Benzin 42,33 TL, Motorin 41,29 TL, LPG 21,93 TL

Manisa: Benzin 42,67 TL, Motorin 41,75 TL, LPG 22,06 TL

Muğla: Benzin 42,67 TL, Motorin 41,92 TL, LPG 22,66 TL

Osmaniye: Benzin 42,88 TL, Motorin 41,90 TL, LPG 21,83 TL

Rize: Benzin 43 TL, Motorin 42,07 TL, LPG 22,82 TL

Trabzon: Benzin 42,98 TL, Motorin 42,06 TL, LPG 22,37 TL

Van: Benzin 43,40 TL, Motorin 42,46 TL, LPG 22,49 TL

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek ve KDV hariç tutularak hesaplanır.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak, belirli bir fiyat değişim aralığında tespit edilir.