Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (1 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (1 Aralık 2024)

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İşte 1 Aralık 2024 Pazartesi günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 1 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

1 Aralık 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.06 TL

Motorin litre fiyatı: 44.18 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.95 TL

Motorin litre fiyatı: 44.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.48 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.98 TL

Motorin litre fiyatı: 45.25 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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