Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (25 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (25 Kasım 2024)

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 25 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

25 Kasım 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.46 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.96 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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