Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (27 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (27 Kasım 2024)

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 27 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

27 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 44.10 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 44.10 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Son Haberler
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı
AJet'ten yurt dışı biletlerde indirim kampanyası
AJet'ten yurt dışı biletlerde indirim kampanyası
Konya'da 'sis' vatandaşları zorladı
Konya'da 'sis' vatandaşları zorladı