Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (3 Aralık 2024)

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 3 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

3 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.07 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.96 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.49 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.99 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL