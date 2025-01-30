Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (30 Ocak 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (30 Ocak 2025)

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İşte 30 Ocak 2025 Perşembe günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 30 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

30 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa

Benzin litre fiyatı: 46.29 TL
Motorin litre fiyatı: 47.31 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu

Benzin litre fiyatı: 46.14 TL
Motorin litre fiyatı: 47.20 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 46.80 TL
Motorin litre fiyatı: 47.98 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.18 TL
Motorin litre fiyatı: 48.37 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL

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