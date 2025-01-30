Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (30 Ocak 2025)

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Peki, 30 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
GÜNCEL FİYATLAR
30 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa
Benzin litre fiyatı: 46.29 TL
Motorin litre fiyatı: 47.31 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İstanbul Anadolu
Benzin litre fiyatı: 46.14 TL
Motorin litre fiyatı: 47.20 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 46.80 TL
Motorin litre fiyatı: 47.98 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.18 TL
Motorin litre fiyatı: 48.37 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL