Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun
Kaynak: Haber Merkezi
Yarından itibaren LPG’ye 1 lira 64 kuruş indirim geleceği belirtildi.
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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 1

Dolar kuru ve yüksek enflasyon kuru Türkiye’yi krize sürükledi. A’dan Z’ye her şeye zam yağdı.

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 2

Fiyatların artması akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi. Akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar yağmıştı.

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 3

Geçtiğimiz günler de motorine 1 lira 40 kuruş indirim gelmişti..

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 4

Bir indirim de LPG’ye geliyor. LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 5

İndirimle beraber akaryakıt tabelası yine değişecek

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 6

Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu an değişiklik beklenmiyor.

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 7

GÜNCEL LPG FİYATLARI

Ankara

LPG fiyatı: 22.37 TL/LT

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 8

İstanbul

LPG fiyatı: 22.47 TL/LT

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 9

İzmir

LPG fiyatı: 22.01 TL/LT

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 10

Antalya

LPG fiyatı: 22.09 TL/LT

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 11

İNDİRİMDEN SINRA FİYATLAR BÖYLE OLACAK

Ankara

LPG fiyatı: 20,73 TL

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 12

İstanbul

LPG fiyatı: 20,83 TL

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 13

İzmir

LPG fiyatı: 20,37 TL

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 14

Antalya

LPG fiyatı: 20,45 TL

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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 15
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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 16
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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 17
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Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun 18
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