Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun

Dolar kuru ve yüksek enflasyon kuru Türkiye’yi krize sürükledi. A’dan Z’ye her şeye zam yağdı.
Fiyatların artması akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi. Akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar yağmıştı.
Geçtiğimiz günler de motorine 1 lira 40 kuruş indirim gelmişti..
Bir indirim de LPG’ye geliyor. LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.
İndirimle beraber akaryakıt tabelası yine değişecek
Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu an değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL LPG FİYATLARI
Ankara
LPG fiyatı: 22.37 TL/LT
İstanbul
LPG fiyatı: 22.47 TL/LT
İzmir
LPG fiyatı: 22.01 TL/LT
Antalya
LPG fiyatı: 22.09 TL/LT
İNDİRİMDEN SINRA FİYATLAR BÖYLE OLACAK
LPG fiyatı: 20,73 TL
LPG fiyatı: 20,83 TL
LPG fiyatı: 20,37 TL
LPG fiyatı: 20,45 TL