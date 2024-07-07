Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha

Nisan ayından itibaren yükselişe geçen petrol fiyatları, 87 dolar seviyelerine ulaşarak son dönemin en yüksek rakamlarına erişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ham petrol stoklarındaki azalma ve global ölçekte artış gösteren talep, fiyat artışlarının temel sebepleri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de de bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına direkt olarak yansıma buldu.

Yakın zamanda uygulanan zamlar neticesinde, benzin ve motorin fiyatları ortalama olarak 10 kuruş yükseldi. Adana'da önceki gün litre başına 46.33 TL'den işlem gören benzinin fiyatı, bugün itibarıyla 46.44 TL'ye çıkarken; Ankara'da litre başına 45.62 TL'den satılan motorinin fiyatı da 45.70 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE FİYATLAR

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında benzinin litre fiyatı sırasıyla 44.73 TL ve 44.63 TL olarak tespit edildi. Motorin litre başına Avrupa Yakası'nda 44.69 TL, Anadolu Yakası'nda ise 44.62 TL maliyetinde. LPG'nin litre fiyatı ise Avrupa Yakası için 22.94 TL, Anadolu Yakası için 22.39 TL olarak belirlenmiş durumda.

Başkent Ankara'da, benzinin litre fiyatı 45.74 TL, motorinin litre fiyatı 45.70 TL ve LPG'nin litre fiyatı 22.94 TL olarak kaydedildi. Ege'nin incisi İzmir'de ise, benzinin litre fiyatı 46.12 TL, motorinin litre fiyatı 46.15 TL ve LPG'nin litre fiyatı 22.64 TL olarak güncellendi.

FİYAT ARTIŞLARININ DEVAMI BEKLENİYOR

Araç sahipleri, son dönemdeki Özel Tüketim Vergisi artışlarıyla birlikte yükselen akaryakıt maliyetleri karşısında ekonomik baskı altında kalmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu eğilimin gelecek dönemlerde de sürmesini öngörüyor ve bu sebeple, akaryakıt harcamalarında daha planlı ve bilinçli olunmasının önemini vurguluyorlar.

Bütçe yönetimi konusunda daha hassas olmaları gereken tüketiciler için, alternatif yakıt kaynaklarına yönelmek ve yakıt tasarrufu sağlayacak yöntemleri benimsemek giderek daha fazla önem kazanıyor. Bunun yanı sıra, toplu taşıma kullanımı ve araç paylaşımı gibi ulaşım alternatifleri de gündeme gelmekte.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, kişisel kullanıcıların yanı sıra lojistik ve taşımacılık sektörlerini de olumsuz yönde etkiliyor, bu da genel ekonomik istikrarı tehdit edebilir ve hizmet maliyetlerinde artışa neden olabilir. Bu nedenle, akaryakıt piyasasındaki değişikliklerin dikkatle izlenmesi ve bu dalgalanmalara karşı önlemlerin alınması büyük önem arz ediyor.