Akaryakıt fiyatlarına yine zam var! Benzine dün yapılmıştı

Benzine gelen zammın ardından motorin fiyatlarında da gece yarısından itibaren zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarının ABD-Çin anlaşması sonrası yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 1,83 TL’lik zam geliyor. İşte yapılacak bu zam sonrası uygulanacak güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar;

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 46.79 TL

Motorin: 44.22 TL

LPG: 26.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 46.65 TL

Motorin: 44.11 TL

LPG: 25.59 TL

ANKARA:

Benzin: 47.43 TL

Motorin: 45.05 TL

LPG: 26.09 TL

İZMİR:

Benzin: 47.77 TL

Motorin: 45.38 TL

LPG: 26.04 TL

FİYAT ARTIŞININ SEBEPLERİ

Brent petrol fiyatları geçen hafta 60 doların altına düşerken, ABD-Çin anlaşması sonrası 66 doların üzerine çıktı. Döviz kuru hareketliliği ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar fiyatları etkiliyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebilir.