Akaryakıt fiyatlarında beklenmedik güncelleme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatlarında beklenmedik güncelleme!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, akaryakıt fiyatlarında Vatandaşı sevindiren bir düşüş yaşandı. Sektör kaynaklarında edinilen bilgiye göre cuma günü itibari ile motorin fiyatlarında da düşüş beklendiği iddia edildi.

Son dönem gelen zam haberleri sebebiyle kurban bayramı yaklaşırken yapılacak seyahatlerin artması vatandaşları da benzinde zamma ilişkin düşündürüyordu. Bu kapsamda LPG fiyatlarına ilişkin fiyat etiketlerinde görülen düşüş vatandaştan memnuniyet yarattı. Yaşanan bu düşüşün ticari taşımacılıkla uğraşan kesime de bir nebze nefes aldırması bekleniyor.

Otogaz fiyatlarında gerçekleştirilen 1,11 TL’lik indirimin ardından büyükşehirlerde de litre fiyatları revize edildi. Ankara ve İzmir’de LPG‘nin fiyat etiketindeki düşüş dikkat çekerken bu indirimin motorinle devam etmesi öngörülüyor.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası


Benzin: 46,84 TL

Motorin: 46,12 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,70 TL

Motorin: 46,00 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 47,50 TL

Motorin: 46,96 TL

LPG: 24,49 TL


İzmir

Benzin: 47,84 TL

Motorin: 47,30 TL

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