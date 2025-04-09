Akaryakıt fiyatlarında büyük sürpriz. Gün yeni tarifeyle başladı

Akaryakıt fiyatlarına uzun zaman sonra iyi bir indirim yapıldı. Bu gece saat 00.01'i gösterdiğinde motorine 2 lira 64 kuruş indirim yapıldı.

2 lira 64 kuruşluk indirim sonrası motorin motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 31 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 19 kuruşa, Ankara'da 45 lira 06 kuruşa, İzmir'de 45 lira 40 kuruşa satılacak.

Benzine indirim bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde gelecek. Benzine son dakika değişikliği olmazsa 2 lira 15 kuruş indirim yapılacak.

Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 83 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 68 kuruşa, Ankara'da 47 lira 40 kuruşa, İzmir'de 47 lira 75 kuruşa satılıyor.

2 lira 15 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 68 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 53 kuruşa, Ankara'da 45 lira 25 kuruşa, İzmir'de 45 lira 60 kuruşa depolara doldurulacak.

Sabahleyin motorin almak için akaryakıt istasyonlarına giden vatandaşlar fiyat tabelasına bakınca gözlerine inanamadı. Motorine yapılan zammı gören bir emekli "200 TL'lik alacaktım. Fiyat düşünce 250 TL'lik aldım. Çünkü bunlar haftaya zam yaparlar" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin her yerinden petrol çıktığı haberlere inanmadığını söyleyen bir başka emekli de "İnsanın aklıyla dalga geçiyorlar. Buraya gelmeden önce komşumuz 'motorine indirim geldi. Yakıt al. Yakında sudan ucuza deponu doldurursun' dedi. Kendisine 'ülkemin her yerinden su çıkıyor ama ben su faturası ödüyorum' deyince cevap veremeden uzaklaştı" dedi.