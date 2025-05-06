Akaryakıt fiyatlarında büyük sürpriz. Güne yeni tarifeyle uyanacaksınız

Bren petrolün varil fiyatı 61.43 dolardan işlem görüyor. Fiyatların haftalardır 74 doların altında sedüşük seyretmesi bir çok ülkede indirim olarak pompa fiyatlarına yansıtıldı. Türkiye'de ise indirim uygulanmadı. Araç sahipleri ile sürücüler bu duruma tepki gösterdiler.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 29 kuruş indirim uygulanacak.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 41 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 29 kuruşa, Ankara'da 46 lira 22 kuruşa, İzmir'de 46 lira 56 kuruşa satılıyor.

1 lira 29 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 12 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 00 kuruşa, Ankara'da 44 lira 93 kuruşa, İzmir'de 45 lira 27 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimin uğramadığı benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 20 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 05 kuruşa, Ankara'da 45 lira 81 kuruşa, İzmir'de 46 lira 17 kuruşa satılıyordu.

Geç gelen indirime tepki gösteren bir vatandaş "Hükümet vatandaşını kaz gibi yolmaya devam ediyor. Brent petrolün fiyatı yerlerde. Devlet indirim olmamış gibi bize zamlı tarifeden yakıt satarak bütçe açığını kapatmaya çalışıyor" dedi.