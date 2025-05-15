Akaryakıt fiyatlarında büyük yükseliş! Bir zam haberi daha geldi! İşte akaryakıtta son rakamlar...

Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatlarında büyük yükseliş! Bir zam haberi daha geldi! İşte akaryakıtta son rakamlar...

Sürücülerin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yüksek derecede değişimler olmakta. Benzin fiyatlarına gelen zammın ardından motorin fiyatlarına da zam geldi. Gelen bu zamlar araç sürücülerini tedirgin etmekte. İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. 14 Mayıs günü benzine gelen 1,50 TL zammın ardından 15 Mayıs 2025 yani bugün itibarıyla da motorin ücretine zam geldi.

Motorine gece yarısından itibaren 1,83 TL zam yapıldı. Dün ise benzine 1,50 TL zam gelmişti. Fiyatlar, döviz kuru ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle değişkenlik göstermeye devam ediyor.

GÜNCEL FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 46,79 TL

Motorin: 46,07 TL

LPG: 26,19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 46,65 TL

Motorin: 45,96 TL

LPG: 25,59 TL

ANKARA:

Benzin: 47,43 TL

Motorin: 46,90 TL

LPG: 26,09 TL

İZMİR:

Benzin: 47,77 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: 26,04 TL

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