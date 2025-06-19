Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil takla attı:



Olay, saat 23.45 sıralarında D-130 Karayolu'nun Vezirçiftliği mevkiinde meydana geldi. E.B.A. yönetimindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, İzmit istikametinde ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak takla attı ve iki aydınlatma direğini devirdi.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın ardından otomobilin içinde sıkışan sürücü E.B.A. ve yanında bulunan arkadaşı için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar araçtan çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra, E.B.A. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, yanındaki yolcu ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücü E.B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.