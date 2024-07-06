Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Tabancayla benzin istasyonuna 5 el ateş açan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kurşunlardan biri akaryakıt istasyonu sahibinin odanın camına isabet ederken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu ve müşteriler büyük korku yaşarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri akaryakıt istasyonunda çalışma başlattı.

aw241409-01.jpg

aw241409-02.jpg

aw241409-03.jpg

aw241409-04.jpg

aw241409-05.jpg

aw241409-06.jpg

Son Haberler
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret Gündem
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem Yerel Haberler
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı Gündem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı Gündem
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu Ekonomi
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu
Kırıkkale'de kaza Yerel Haberler
Kırıkkale'de kaza
Kazakistan'da Başkent Günü kutlanıyor Dünya
Kazakistan'da Başkent Günü kutlanıyor