Akaryakıt istasyonunda darp edip kaçırdılar

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, pompalı tüfekli bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli, husumetli oldukları kişiyi darbederek kaçırmaya çalıştı. Olayı görerek müdahale etmek isteyen bir kişiye ise tüfekle ateş açıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler yaklaşık 30 dakika içinde yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfek taşıyan 4 kişi, daha önce husumetli oldukları ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi darp ederek kaçırmaya çalıştı. Bu sırada olaya müdahale etmeye çalışan bir kişiye, şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından silahlı kişi, boş kartuşu alıp uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

30 DAKİKADA YAKALANIP KAÇIRILAN KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerindeki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceledi. Kısa sürede yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan kişi ise kurtarılarak ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.