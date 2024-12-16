Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Kaynak: DHA

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen minibüsün motor kısmı bir anda alev aldı. İstasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevleri söndürdüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bu akşam saat 18.30 sularında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Hareket halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi. İstasyon çalışanları, yangın tüpüyle alevleri söndürdü. O anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.

Son Haberler
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Galatasaray son saniyede 3 puanı kaptı! Dev derbi nefes kesti! Bu maç tarihe geçti!
Galatasaray son saniyede 3 puanı kaptı! Dev derbi nefes kesti! Bu maç tarihe geçti!
Retina iğnesine bekleyen onay çıktı
Retina iğnesine bekleyen onay çıktı
EURO 2025 grupları belli oldu
EURO 2025 grupları belli oldu
32 yıllık dev şirket iflas etti. Sektörde deprem etkisi yarattı
32 yıllık dev şirket iflas etti. Sektörde deprem etkisi yarattı