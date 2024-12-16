Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Olay, bu akşam saat 18.30 sularında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Hareket halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi. İstasyon çalışanları, yangın tüpüyle alevleri söndürdü. O anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.