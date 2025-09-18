Akaryakıt istasyonunun giren şok geçirecek. Araç sahipleri yarın gece yarısına hazırlanın

Bütçe açığını kapabilmek için seri zamma maruz kalan akaryakıta Cuma günü gece yarısından sonra 1 TL zam yapılacak. Son dakika değişikliği yaşanmazsa benzinin litresi motorin fiyatlarına yakalayacak.

Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 07 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 92 kuruşa, Ankara'da 53 lira 90 kuruşa, İzmir'de 54 lira 23 kuruşa satılıyor.

1 TL'lik zam sonrası benzin Avrupa Yakası'nda 54 lira 07 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 53 lira 92 kuruşa, Ankara'da 54 lira 90 kuruşa, İzmir'de 55 lira 23 kuruşa depolara doldurulacak.

Motorin ise Avrupa Yakası'nda 54 lira 40 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 54 lira 28 kuruşa, Ankara'da 55 lira 40 kuruşa, İzmir'de 55 lira 73 kuruşa satılıyor.

Tavuk gibi yolunmaya devam ettiklerini belirten bir vatandaş "İnanın benzine zam gelince tüm ürünler bundan nasibini alıyor. İktidar o fiyata satamazlar diyor ama satılıyor. Satanlar da haklı. Her şey her gün zamlanıyor" dedi.

Okul servis ücretlerine de zam geldiğini belirten bir vatandaş "Servis 10 bin TL olacak söylentisi var. Geçen yıl 6 bin TL veriyordum. Haritadan bakınca çıkan fiyat 4 bin TL. Ama akaryakıt sürekli zamlanıyor. Araç su yakmıyor" diye konuştu.