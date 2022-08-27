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Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası tankerden sızan akaryakıt alev alırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 01:14
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Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
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Kaza, Toprakkale ilçesi otoyol çıkış turnikeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Gaziantep’e giden Bilal Çircir idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin ön kısmı hurdaya dönerken, tankerden sızan yakıtta kısa sürede alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri de tanker sürücü Bilal Çircir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tanker sürücüsü sürücü Bilal Çircir’in de cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (İHA)

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