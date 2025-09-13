Akaryakıt tankerleri ve iş makineleri yandı

Kaynak: DHA

İstanbul Arnavutköy’deki endüstri bölgesinde çıkan yangında 2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesi alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arnavutköy’deki endüstri bölgesinde, 2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesi alev alev yandı. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

istanbul-arnavutkoyde-2-akaryakit-tank-910933-270690.jpg

Yangın, saat 00.15 sıralarında Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi’nde bulunan ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi'nde çıktı.

istanbul-arnavutkoyde-2-akaryakit-tank-910931-270690.jpg

2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesinden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken gökyüzü dumanla kaplandı.

istanbul-arnavutkoyde-2-akaryakit-tank-910932-270690.jpg

Yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası akaryakıt tankerleri ile iş makineleri kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

istanbul-arnavutkoyde-2-akaryakit-tank-910929-270690.jpg

