Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü

Kaynak: İHA
Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü
Gaziantep'te akaryakıt yüklü tankerin kontrolünü kaybettikten sonra uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza, öğleden sonra Bahçe-Nurdağı kara yolu Nurdağı ilçesi yakınlarında yaşandı. Mersin'den İslahiye'deki bir petrol istasyonuna akaryakıt taşıyan İsmail Erdem (52) yönetimindeki 27 SD 726 plakalı tanker kontrolden çıktı.

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Direksiyon hakimiyeti yitirilen tanker uçurumdan yuvarlanırken, sürücü İsmail Erdem ise ağır yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Erdem, Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Sürücü, hastanede uygulanan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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