Akaryakıt zammı artık kimsenin umurunda olmayacak. Türk mühendis yakıtsız motor üretti

Emekli elektrik mühendisi Salman Gürbüz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 1976'da mezun olduğunu, uzun süre serbest elektrik mühendisi olarak çalıştığını, "Erke dönergeci" haberlerinin basında yer alması üzerine bu konuda çalışmaya giriştiğini anlattı.

Üzerinde 8 yıl çalıştığı projeyi tamamladığını ifade eden Gürbüz, "Prototipi burada yapmak çok zor, hatta mümkün değil. Dört girişimim yarım kaldı. Yurtdışında hassas mühendislik firması ya da yüksek teknolojiye sahip rulman firmaları yapabilir. Üniversitelerde gösterdiği öğretim üyeleri bu projede bir yanlış bulamadılar. Destek vermelerini, Cumhurbaşkanına, Başbakana aktarmalarını istedim ama bunu yapmadılar" diye konuştu.

100 BİN EURO

Hazırladığı projedeki motorun, hidrolik basınçla çalıştığını ve harekete geçtikten sonra kendisini besleyebildiğini vurgulayan Gürbüz, motorun çalışma prensibini lisede fizik dersi görmüş her kişinin rahatlıkla anlayabileceğini savundu.

Sistemin uçaklardan gemilere, otomobillerden medikal cihazlara kadar motorun olduğu her yerde kullanılabileceğine işaret eden Gürbüz, hiçbir akaryakıt istemediği için hayatın yüzde 70 oranında ucuzlayacağını iddia etti.

Prototipin üretilmesinin 100 bin Euro civarında bir maliyeti olduğunu kaydeden Gürbüz, bunu destekleyecek kişilere patentten hak vereceğini vurguladı.

Salman Gürbüz, projesini hazırladığı yakıtsız motorun çalışma prensibini şöyle açıkladı:

"Motorumuz, aküyle tahrik ediliyor. Motorumuz içinde yüksek ve alçak basınç odaları ile bir rotordan oluşuyor. Aküyle tahrik edildiğinde rotoru yüksek basınç odasından alçak basınç odasına doğru itiyoruz.

Hazırladığım ve hesaplamalarını yaptığım motor projesi 14 yüksek basınç odası ve 14 alçak basınç odasından oluşuyor. 40 atü basınç yaptığımda, döndürme istikametinde her odada 54,6 kilogram kuvvet artar. 14 odada 764,4 kilogram döndürme kuvveti oluşur. Dolayısıyla kuvvet için bu bir motordur.

Hazırladığımız projedeki motorun prototipini oluşturduğumuzda, rotora bin devir yaptırırsak 58,8 kilovat güç oluşur. 2 bin ve 3 bin devir yaptırırsak tork döndürme kuvveti zayıflamaz, aldığımız güç 2-3 misli artar. Benim bu fiziksel analizini yaptığım projeye bugüne kadar itiraz eden hiçbir profesör ya da üniversite olmadı. Tüm fizikçilerle de bu konuyu tartışmaya hazırım."