Akaryakıt zammı pazara yansıdı! Fiyatlar uçtu alım gücü düştü

Akaryakıta son bir haftada art arda gelen ve toplamı 8,5 lirayı bulan zamlar Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında fiyatlara yansımaya başladı.

Bir pazar esnafı "Mazot zamları etkilemez mi? 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi. Vatandaş da alamıyor, alım güçleri yok. Satamazsak biz de perişanız" dedi.

Başka bir esnaf ise "Ürünlerin şu an üzerine koyamıyoruz. Zaten satamıyoruz ki. Fiyatlar yerinde yüksek, maliyetler arttı ama üzerine koyamıyoruz. İnsanların alım gücü yok" diye konuştu.

"Mazot artarsa her şey artıyor"

Bir diğer pazar esnafı "Esnaf bitti. Pazarcı ne yapsın? Olmuyor, kurtarmıyor. Vatandaş nasıl alsın? Bütçe yok. Adam yaylaya götürecek, mazot yakacak, su mu yakacak?" dedi.

Bir ilçe sakini ise "Mazota zam geldiğinde haliyle her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Mazot daha pahalanacak burada durmayacak. Artarsa mecbur her şey artacak başka çaresi yok. Birçok vatandaş fakir, evi yok, kirada oturuyor. Allah yardım eylesin onlara. En kötü ev kirası 15 bin lira olmuş. Zamlanınca herkes gücünün yettiği kadar alacak. Ne yapsın, alabildiği kadar alacak" şeklinde konuştu.

Pazara alışverişe gelen diğer ilçe sakinleri de fiyatların pahalılığından dert yandı.