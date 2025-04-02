Akaryakıta araçları otoparka çektirecek dev zam geliyor! Bu gece yarısı olanlar olacak

Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda gelen zamlarla birlikte araç sürücüleri araçlarını otoparka çekmeye başladı. İşte bu gece yarısı geçerli olmaya başlayacak olan akaryakıt zammı ile ilgili detaylar...

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu hafta fiyatlarda geçen hafta karar verilen ancak henüz yansımayan zam ile birlikte yeni bir artış görülecek. Bu gece yarısı geçerli olacak zam ile birlikte akaryakıt ücretinde ciddi bir yükseliş gerçekleşecek.

Alınan karara göre; benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak.

Geçtiğimiz hafta gelen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL'yi buluyor.

Yeni fiyatlarla İstanbul'da benzinin litresi 49 TL'yi aşacak.

AKARYAKITTA GEÇERLİ FİYATLAR

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz/ LPG 28.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz/ LPG 27.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz/ LPG 28.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz/ LPG 28.04 TL/LT