Akaryakıta araçları otoparka çektirecek zam geliyor. Kontağı çevirmek bile cesaret isteyecek

Akaryakıta araçları otoparka çektirecek dev zam geliyor. Hükümet bütçe açığını kapatmak için tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden sonra akaryakıta bir zam daha yapmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri yarın gece yarısında saatler 00.01'i gösterdiğinde son dakika değişikliği olmazsa motorinin litre fiyatına 2 lira 34 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 1 lira 56 kuruş zam yapacak.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 77 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 66 kuruşa, Ankara'da 46 lira 43 kuruşa, İzmir'de 46 lira 82 kuruşa satılıyor.

2 lira 34 kuruşluk zam sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 48 lira 11 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 48 lira, Ankara'da 48 lira 77 kuruşa, İzmir'de 49 lira 16 kuruşa depolara doldurulacak.

BENZİNE DE ZAM GELİYOR

Benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 31 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 16 kuruşa, Ankara'da 45 lira 78 kuruşa, İzmir'de 46 lira 16 kuruşa satılıyor.

1 lira 56 kuruş zam sonrası benzin Avrupa Yakası'nda 46 lira 87 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 72 kuruşa, Ankara'da 47 lira 34 kuruşa, İzmir'de 47 lira 52 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Sizinle 2 ay kadar önce de konuşmuştuk. Akaryakıt fiyatının 50 TL'ye dayanacağını söylemiştim. Sonuç ortada. Motorin fiyatı İzmir'de 49 lirayı geçti. Gerçekten bu hükümette insaf yok. Vatandaşını inim inim inletiyor. Halk 1 dilim ekmeğe muhtaç" dedi.

BİR DEPO BENZİN CEP YAKACAK

Araçla hastaneye gitmenin bile lüks olduğunu söyleyen bir emekli "Lüks aracı olanlara bu zam koymaz. Hatta akaryakıtın litresi 100 TL olsa bile araçlarını kullanmaya devam ederler. Ama benim gibi kıt kanat geçinen bir kişi aracını otoparka çekmek zorunda kalacak. Çünkü bir depo benzine 2 bin 500 TL'ye yakın fiyat ödeyemeyiz" dedi.

Aracını satacağını söyleyen bir kişi ise "Bizi hep Almanya ile karşılaştırıyorlar. Benim ülkemin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Almanın yüzde 10'unu bile asgari ücretle çalışmıyor. O Alman maaşıyla kaç litre yakıt alabiliyor. Biz ise kaç litre yakıt alabiliyoruz. Alım gücü burada ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"HER ŞEY YİNE ZAMLANACAK"

Akaryakıta zam gelmesinin tüm ürünlere zam yapılacağının göstergesi olduğunu söyleyen başka bir vatandaş da "Marketteki ürünleri işçiler sırtında taşımıyor. Nakliye gerçeği var. Bu zamlardan sonra nakliyeci 2 bin TL'ye götürdüğü noktaya zam geldi diyerek 2 bin 500 TL isteyecek. Markette bunu fiyatlarına yansıtacak. Benim vatandaşım da pazar atıklarından sebze ve meyve toplayarak evine götürüp yiyecek" dedi.