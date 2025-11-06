Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam gelecek. Motorine geçtiğimiz hafta 3 lira 4 kuruş zam gelmişti. Motorinin ardından benzine ise 85 kuruş zam yapılmıştı.

Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 57,56 liraya, Ankara'da 58,58 liraya, İzmir'de ise 58,92 liraya yükselmesi bekleniyor.

6 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.50 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.84 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL