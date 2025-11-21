Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Son olarak motorine 1 lira 78 kuruş zam geldi. Son zamla birlikte Aralarında Ankara ve İzmir’in de olduğu bazı illerde motorinin litresi 60 lirayı geçti.

Mazota son olarak 7 Kasım’da ortalama 2.11 TL’lik zam yapılmıştı.

21 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Akaryakıta gelen son zamma vatandaşlar isyan etti. ANKA’da yer alan habere göre Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, çiftçiliğin bittiğini belirterek, "Nasıl süreceğiz öyle bekleyecek. At ile eşek yok da alacağız" derken başka bir vatandaş ise, "Mazot alamaz olduk tarla ekemez olduk, halimiz ne olacak? Alamazsak eski düzene devam. Öküzle sabanla tarla sürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "Yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu hayır eylesin, durum vahim. Zarar ediyoruz, çiftçiyim, yüzde 100 zarar. Mazotu hiç alamayız. Elin traktörüne iş yaptırıyorum o da zaten zarar ediyor. Gübre bin 150 lira, biçer döver çalışıyor bizim köyde zarar yani hamallık, bittik bittik" diye konuştu.