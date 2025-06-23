Akaryakıta bu gece yarısı şaka gibi indirimcik geliyor. 4 ilde litre fiyatı 57 TL'yi geçti. Bindirim üstüne bindirim yaptılar

İsrail-İran savaşıyla petrol fiyatlarında sert bir yükseliş oldu. Brent petrolün varil fiyatı Türkiye saatiyle 14.30'de 76.31 dolardan işlem görüyor. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

Ancak peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı saatler 00.01'de motorinin litre fiyatına 1 lira 66 kuruş indirim yapılacak.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 54 lira 72 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 54 lira 60 kuruşa, Ankara'da 55 lira 56 kuruşa, İzmir'de 55 lira 91 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 lira 66 kuruşluk indirim sonrası motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 94 kuruşa, Ankara'da 53 lira 90 kuruşa, İzmir'de 54 lira 25 kuruşa satılacak.

Motorine bir hafta içinde 4 defa zam yapıldığını söyleyen bir vatandaş "Önceden 'ben hep 50 TL'lik alıyorum' diye zamlarla dalga geçenler şimdi 50 TL'ye 1 litre bile motorin alamıyor. 1 haftada motorine yapılan zam oranı 8 lira 34 kuruş. İndirim ise 1 lira 66 kuruş. Kepçeyle topladılar şimdi çay kağışıyla sözde geri veriyorlar. Onların derdi indirim yaptık demek. Haftaya zam yaparlar zamdan zararı engellerler" dedi.

Kendisini ÖTV zammına hazırladığını söyleyen bir vatandaş ise "Temmuz ayının 4'ünde motorine ve benzine 2'şer ya da 3'er TL zam yapılacak. İşyeri olan bir arkadaşımız Kıbrıs'a gitti. Bir marketten içki fiyatlarını attı. Birer litrelik rakıları bir kutuya koymuşlar. 2 litre rakı 499 TL. Türkiye'de 1 litresinin fiyatı 1.495 TL. Oranın adı yavru vatan ha... Asgari ücret Kıbrıs'ta net 37 bin 818 TL. Adamlar bir de bu maaşı beğenmiyorlar. Biz ne yapılım" diye konuştu.

Geçen hafta Mardin'e gittiğini söyleyen bir başka vatandaş ise "Orası da Türkiye toprakları ama nanelisinden her çeşit meyvelisine kadar bir paket sigara 30 TL'ye satılıyor. Bu fiyata tütün saran bile 20 adet sigarayı imal edemiyor. Yakıtta orada 5'lik bidonlarla satılıyor. Konuşmalara şahit oldum. Kışın hepsi kendi elektriğini özellikle köylerde kaçak yollarla alıyormuş. 5 kuruş da para ödemiyorlarmış. Büyükşehirlerde bunu yapana hapis cezası veriyorlar" dedi.